عسيري يتفوق على لاعبي الأهلي برقم مميز

المواطن - مروة نبيل

ظهر نجم الفريق الأول لكرة القدم بالراقي، عبدالفتاح عسيري، بمستوى مميز خلال مباراة الأهلي ضد الهلال بالأمس في بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وأشاد حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بأداء عبدالفتاح عسيري في مباراة الأهلي ضد الهلال بالأمس، مؤكدًا أنه حقق رقمًا قياسيًّا مميزًا.

وأضاف حساب البطولة الآسيوية على “تويتر”، أن عبدالفتاح عسيري أصبح أول لاعب في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ينجح في صناعة 6 فرص أو أكثر في دوري أبطال آسيا خلال مباراة واحدة.

وكان عبدالفتاح عسيري واحدًا من أبرز لاعبي الراقي خلال مباراة الأهلي ضد الهلال بالأمس، ونجح في صناعة هدفي فريقه، كما نال إشادة خاصة من المدرب الكراوتي برانكو إيفانكوفيتش الذي وصفه باللاعب الممتاز.

ولعب الأهلي ضد الهلال على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019، ونجح الزعيم في الفوز بنتيجة 4/2.