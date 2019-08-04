عطيف والعابد جاهزان لمباراة الهلال ضد الأهلي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الهلال عن جاهزية ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم، عبدالله عطيف ونواف العابد لمباراة الأهلي المقبلة.

وأشار نادي الهلال، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن عطيف شارك في التدريبات الجماعية اليوم، بعدما أنهى برنامجه التأهيلي عقب تعرضه لالتواء في مفصل القدم.

وأوضح حساب نادي الهلال على “تويتر”، أن النجم نواف العابد سيُرافق بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى جدة، وذلك بعد مشاركته في التدريبات الجماعية اليوم، عقب تعافيه من إصابة الحوض التي عانى منها خلال الأشهر الماضية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الأهلي، مساء بعد غد الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.