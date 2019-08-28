عفاف راضي في أحدث ظهور.. كيف تغيرت ملامحها؟

المواطن - سعد البحيري

بعد غياب سنوات عن الأضواء، ظهرت الفنانة المصرية عفاف راضي في صورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت المطربة الكبيرة عفاف راضي برفقة كل من الفنان محمود حميدة والفنانة إلهام شاهين والفنانة صفية العمري والإعلامية بوسي شلبي أثناء تواجدهم في مطار القاهرة قبل مغادرة البلاد متوجهين إلى سوريا للمشاركة في فعاليات الدورة الحادية والستين من معرض دمشق الدولي.

وبالرغم من الحديث عن اعتزال عفاف راضي للفن قبل عدة سنوات إلا أنها ستكون أول مطربة مصرية تغني في دار أوبرا دمشق.

والمعروف أن عفاف راضي، مغنية وممثلة مصرية من مواليد 5 مايو 1954 وهي ابنة شقيق المخرج المصري الراحل سيد راضي.

وُلدت عفاف راضي في مدينة المحلة في دلتا مصر ثم انتقلت إلى القاهرة، وعملت في برامج الأطفال لمعت في نهاية السيتينيات وبداية السبعينيات غنت الأغنيات العاطفية، وأغنيات الأطفال، درست في الكونسير فتوار، وهي في العاشرة من عمرها فدرست البيانو وحصلت على البكالوريوس بتقدير امتياز وهي في سن الثامنة عشرة.

كما حصلت على درجتي الماجستير والدكتوراه من أكاديمية الفنون، وعملت في مسرحيات غنائية منها الأرملة الطروب، ياسين والدي، آه يا غجر، دنيا البيانولا، على فين يا دوسة، ولها فيلم واحد فقط في السينما هو مولد يا دنيا (1976) ، وتزوجت من الطبيب كمال خلوصي.

أشهر أغنيات عفاف راضي ردوا السلام ـ هوا يا هوا ـ تساهيل ـ والنبي ده حرام ـ يهديك يرضيك ـ تعالي جنبي ـ لمين يا قمر ـ شبيك لبيك ـ يمكن على باله ـ طير يا حمام الدوح ـ وقالوا راح ـ عشاق الليل ـ جرحتني عيونه السوده ـ حاسب وأنت ماشي ـ كله في المواني ـ قالي تعالي ـ بحلم ببلاد بعيدة وغيرها.

وفي الصورة التالية تظهر عفاف راضي وهي تضع نظارات شمسية على وجهها.