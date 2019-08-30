عقوبات أمريكا على حزب الله تقطع ذراع إيران الإرهابية

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، مجموعة جديدة من العقوبات على جماعة حزب الله الإرهابية في أحدث هجوم يهدف إلى تعطيل شبكات التمويل والأسلحة غير المشروعة للمنظمة المدعومة من إيران.

ومع استمرار إيران في زيادة الدعم الإقليمي للجماعات الإرهابية التي هاجمت المملكة والقوات الأمريكية والمتحالفة معها، تتحرك إدارة ترامب لتعطيل هذه الجماعات الإرهابية عن طريق ضربهم في مصادر تمويلهم.

وتستهدف العقوبات الأخيرة “جمال ترست بنك”، الذي حددته إدارة ترامب بأنه يوفر “أنشطة مالية ومصرفية غير مشروعة” لحزب الله.

وقد سلكت إدارة ترامب خطًا دبلوماسيًا صعبًا مع لبنان في سعيها لدعم القوات العسكرية الشرعية في البلاد في الوقت الذي تحاول فيه ضمان المال والمعدات العسكرية ألا تشق طريقها إلى عملاء حزب الله، الذين تفاخروا في الماضي بسرقة الأسلحة الأمريكية من القوات المسلحة اللبنانية.

ويستمر حزب الله في السيطرة على الاقتصاد والحكومة والجيش في لبنان، مما يجعل من الصعب على المجتمع الدولي العمل مع الحكومة اللبنانية.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في بيان مصاحب للعقوبات: “إن قرار اليوم يعكس تصميمنا على مواجهة أنشطة حزب الله الإرهابية وغير المشروعة في لبنان”.

وأضاف: “سنواصل استهداف الأفراد والكيانات المشاركة في تمويل وتقديم الدعم لحزب الله بينما نعمل عن كثب مع البنك المركزي اللبناني والمؤسسات اللبنانية الأخرى التي تعمل على الحفاظ على سلامة واستقرار النظام المصرفي اللبناني”.