عقوبة جديدة ضد إبراهيموفيتش

المواطن - مروة نبيل

تعرّض نجم لوس أنجلوس جالاكسي، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لعقوبة جديدة من قبل رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم، بعد تظاهره بالسقوط أثناء مباراة فريقه ضد بورتلاند تيمبرز.

وأعلنت لجنة الانضباط التابعة للدوري الأميركي، عن فرض غرامة مالية على إبراهيموفيتش، ولكنها لم تكشف عن قيمتها، وذلك بسبب “التصرف غير الرياضي” الذي صدر عنه أثناء المباراة التي خسرها فريقه برباعية، في 27 يوليو الماضي.

وكان إبراهيموفيتش يتصارع على الكرة مع مدافع المنافس، الكوستاريكي خوليو كاسكانتي داخل منطقة الجزاء، وتظاهر النجم السويدي بالسقوط عندما كان اللاعب الآخر خلفه في الدقيقة 50 من أحداث اللقاء.

ويُعتبر هذا الأسبوع الثاني على التوالي، الذي يشهد معاقبة إبراهيموفيتش بسبب التظاهر أثناء اللعب، كما أنه بسبب تراكم البطاقات الصفراء، لن يتمكن من خوض مباراة لوس أنجلوس ضد أتلانتا يونايتد.