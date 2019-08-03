عقوبة لـ الأهلي قبل مواجهة الهلال

المواطن - محمد سمعه

تلقت إدارة الأهلي، برئاسة أحمد الصائغ، خطابًا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بفرض عقوبات مالية تتجاوز الـ30 ألف دولار أمريكي.

وقالت تقارير صحافية: إن سبب العقوبة جاء بعد تجاوزات من الجماهير الأهلاوية في مواجهة الراقي أمام باختاكور الأوزبكي في لقاء الجولة السادسة من مرحلة دور المجموعات بـ بطولة دوري أبطال آسيا.

وكان الأهلي هزم نادي باختاكور الأوزبكي بثنائية مقابل هدف، في مباراة أُقيمت في الـ20 من مايو الماضي على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

جدير بالذكر، أن الأهلي سيواجه نادي الهلال يوم الثلاثاء الموافق السادس من أغسطس الجاري في ذهاب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، حيث تُقام المباراة على ملعب الجوهرة المشعة.

وستُقام مباراة العودة بين الهلال والأهلي يوم 13 أغسطس على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.