عمر السومة أمل الأهلي ضد الهلال

المواطن - مروة نبيل

تألق السوري عمر السومة بشكل لافت مع الراقي في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2019، وذلك قبل مباراة الأهلي ضد الهلال اليوم.

تألق عمر السومة

ولعب عمر السومة دورًا بارزًا في تأهل الراقي إلى الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، وتعول عليه الجماهير كثيرًا في مباراة الأهلي ضد الهلال التي ستُقام، مساء اليوم الثلاثاء.

وسجل عمر السومة 6 من أهداف الأهلي السبعة في دوري أبطال آسيا 2019 بنسبة 86%، وهي أعلى نسبة تهديف للاعب مع فريقه في النسخة الحالية من البطولة القارية، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، التي وصفته بـ”الركيزة”.

لقاء الأهلي ضد الهلال

ويحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مساء اليوم، مباراة الأهلي ضد الهلال في ذهاب ثمن النهائي، على أن تُقام مواجهة الإياب على استاد جامعة الملك سعود في الرياض، يوم الثلاثاء المقبل.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي استغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في مباراة الأهلي ضد الهلال اليوم، لتسهيل مهمته في لقاء الإياب، فيما يسعى الزعيم لتحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه.