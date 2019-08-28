عمر السومة لن يرحل عن الأهلي

المواطن - مروة نبيل

انتشرت أنباء تُفيد برغبة السوري عمر السومة في الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة الحالية، لوجود خلافات بينه وبين المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

وأكد برنامج “في المرمى” وفقًا لمصادره، أن عمر السومة طلب من إدارة النادي الأهلي السماح له بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يملك عرضًا ماليًا كبيرًا، والأمير منصور بن مشعل رفض انتقاله.

وعلق المشرف العام على كرة القدم في الأهلي الأمير منصور بن مشعل على هذه الأنباء قائلًا: “عمر السومة يظل ابن النادي ونحترمه ونقدره بجانب جميع أبناء النادي، ولكن لن نقبل أن يساوم أي شخص على الأهلي”.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج “في المرمى”: “لم تحدث مشكلة بين السومة وبرانكو، هناك من قام بتهويل الأمور، والسومة أبلغني شخصياً أنه ابن النادي الأهلي وسيخدمه حتى نهاية مسيرته الرياضية”.

ويُعد عمر السومة واحدًا من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والدوري السعودي للمحترفين خلال السنوات الماضية، ويحظى بشعبية كبيرة بين جماهير الراقي.