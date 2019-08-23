عمر خربين بعد الرباعية: لن أستسلم

المواطن - محمد سمعه

أكد المهاجم السوري عمر خربين، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بـ الهلال، أنه يُركز على العودة بشكل أقوى مع أزرق العاصمة خلال الفترة المقبلة.

وتحدث خربين بعد مباراة الهلال وأبها قائلًا: لن أستسلم وسأعود بشكل قوي للغاية.

وأضاف نجم الهلال: أزرق العاصمة في الشوط الثاني كان أفضل بكثير عن الشوط الأول.

سجل عمر خربين، الهدف الرابع لنادي الهلال في الدقيقة السادسة والثمانين، في شباك نادي أبها، حيث انتهت المباراة بفوز الفريق الهلالي برباعية مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وتقدم نادي أبها بالهدف الأول في شباك الهلال عن طريق اللاعب المدغشقري فاتيفا إيما أندريا في الدقيقة التاسعة عشرة من عمر الشوط الأول.

لم يستسلم نادي الهلال، ونجح في إضافة الهدف الأول عبر اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز في الدقيقة الأربعين عبر تصويبة قوية.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، نجح غوميز في إضافة الهدف الثاني بعد تمريرة متقنة من اللاعب ياسر الشهراني.

وفي الشوط الثاني، تمكن اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفنكو، نجم نادي الهلال، من تسجيل الهدف الثالث لفريق أزرق العاصمة في مباراة أبها بالدقيقة الثامنة والخمسين.

نجح اللاعب التونسي سعد بقير في تقليص الفارق لنادي أبها، بإحرازه الهدف الثاني من ركلة جزاء بالدقيقة الثمانين، ثم سجل خربين الرابع للفريق الهلالي.

لعب عمر خربين في الموسم الماضي مع نادي بيراميدز المصري على سبيل الإعارة من الهلال.