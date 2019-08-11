عمر هوساوي: هدفنا التأهل لدور الثمانية

المواطن - محمد سمعه

أكد المدافع عمر هوساوي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أن فريقه جاء إلى الإمارات من أجل الفوز على الوحدة الإماراتي والتأهل لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال آسيا.

وقال عمر هوساوي في المؤتمر الصحافي لمباراة الوحدة: جئنا إلى الإمارات من أجل الفوز على الوحدة والتأهل، ونعلم تمامًا صعوبة المباراة، بسبب الأجواء وقوة فريق الوحدة ولكن هدفنا بكل تأكيد، هو التأهل بإذن الله بعد الفوز على الوحدة.

وتابع هوساوي: صعّبنا الأمور على أنفسنا في مباراة الذهاب، فكان من المفترض أن نُحقق الفوز في الرياض ولحسم الأمر، ولكن وقت الشدائد ستظهر الرجال بإذن الله، ونحن كلاعبين يجب أن نستعد لكل الظروف، وليس لدينا أي عذر نهدف كما قلت للتأهل لدور الثمانية، وكنا الأفضل في مباراة الذهاب وأضعنا المباراة على أنفسنا.

ويذكر أن النصر سيحل ضيفًا على نادي الوحدة في ملعب آل نهيان في مدينة أبو ظبي الإماراتية، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة 6:40 مساءً بتوقيت المملكة غدًا الاثنين.

وكان لقاء الذهاب، انتهى يوم الاثنين الماضي بالتعادل بين النصر والوحدة بهدف لكل فريق في مباراة أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.