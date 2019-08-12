عملية دقيقة تنقذ حياة حاج إيراني بمكة

المواطن - مكة المكرمة

نجح فريق جراحي في مدينة الملك عبدالله الطبية في إنقاذ حياة حاج إيراني حيث تدخّل في الوقت المناسب لإجراء جراحة دقيقة.

عملية دقيقة لحاج إيراني تكلل بالنجاح في مدينة الملك عبد الله الطبية. #العالم_في_قلب_المملكة pic.twitter.com/UvMLmrQ9cE — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) August 12, 2019

وقال الدكتور سلطان الصيعري استشاري جراحة المخ والأعصاب إن الحاج الإيراني، 58 عاماً، نُقل إلى المدينة الطبية وهو يُعاني من صداع بسبب ورم نازف في الغدة النخامية وتم إجراء الجراحة العاجلة له وتكللت بالنجاح.