عملية دقيقة تنقذ حياة حاج إيراني بمكة

عملية دقيقة تنقذ حياة حاج إيراني بمكة

2019/08/12
الساعة 1:08 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

نجح فريق جراحي في مدينة الملك عبدالله الطبية في إنقاذ حياة حاج إيراني حيث تدخّل في الوقت المناسب لإجراء جراحة دقيقة.

وقال الدكتور سلطان الصيعري استشاري جراحة المخ والأعصاب إن الحاج الإيراني، 58 عاماً، نُقل إلى المدينة الطبية وهو يُعاني من صداع بسبب ورم نازف في الغدة النخامية وتم إجراء الجراحة العاجلة له وتكللت بالنجاح.



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