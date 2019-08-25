عمل #الرياض ينهي معاناة 5656 عاملاً في شركة كبرى بالرياض‎

المواطن - الرياض

نجح فريق الأزمات بمكتب العمل بالرياض في إنهاء معاناة 5656 عاملًا يعملون في القطاع الإنشائي لإحدى الشركات الكبرى، وذلك بتوثيق حقوقهم وتوكيل محامٍ لهم وإنهاء إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم بعد أن مكثوا فترة طويلة يبحثون عن حقوقهم قبل أن يتسلم فريق الأزمات بالمكتب ملف شكاواهم.

وقال مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د/ يوسف السيالي:

إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسعى لتوفير البيئة المناسبة والملائمة للعاملين في القطاعات الخاصة.

وقدّم أعضاء فريق الأزمات عملًا جبارًا وجهدًا كبيرًا لإنهاء أزمة هذا العدد الكبير من عمال الشركة بمنطقة الرياض المتوقفة رواتبهم منذ أشهر، والسماح لـ 2193 بنقل خدماتهم لشركات أخرى، ومنح 2967 تأشيرات خروج نهائي وحجز تذاكر طيران لعدد 1122.