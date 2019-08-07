عموري يُشيد بـ الهلال.. ويشكر الجابر

المواطن - مروة نبيل

حرص الإماراتي الدولي عمر عبدالرحمن عموري على شكر مجلس إدارة نادي الهلال وجماهيره على مساندته طوال الفترة الماضية.

وانضم عموري، مساء أمس الأربعاء، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة الإماراتي، في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لـ3 سنوات مقبلة.

وقال عموري عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أتقدم بجزيل الشكر لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال السعودي على كل ما قدموه لي خلال وجودي في صفوف الفريق العريق صاحب التاريخ المضيء”.

وتابع نجم المنتخب الإماراتي قائلًا: “يطيب لي أن أشكر نجم الكرة السعودية ورئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأسبق سامي الجابر على دعمه وتشجيعه لي خلال فترة انضمامي للفريق”.

ووجه عموري رسالة إلى الجماهير الهلالية قائلًا: “كل الشكر والتقدير لجمهور الهلال العريق الذي يصنع النجوم ويحفز اللاعبين على الإبداع، وكل التوفيق للهلال لن أنساكم أبدًا وأنتم في القلب”.

وأضاف: “كل الشكر والتقدير لسيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان رئيس نادي الجزيرة على حرصه ودعمه إتمام صفقة انتقالي لنادي الجزيرة، متمنيًا أن أكون عند حسن ظن سموه”.

واختتم عموري تغريداته قائلًا: “كما أشكر سعادة محمد سيف السويدي رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة لكرة القدم وأعضاء الشركة على ثقتهم بانضمامي إلى فخر أبو ظبي، متمنيًا أن أكون عند حسن ظن الجميع”.

عموري:

وانتقل الإماراتي الدولي عموري إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وظهر بشكل مميز مع الزعيم قبل أن يتعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي ليغيب عن معظم مباريات الموسم.

وحاولت إدارة الهلال التجديد مع عموري خلال الفترة الماضية، قبل أن تُقرر غلق ملف التفاوض معه نهائيًّا؛ بسبب مماطلة اللاعب الإماراتي ووكيل أعماله، وعدم ردهما على عرض الأزرق بشكل سريع، رغم زيادة العرض المالي وفقًا لرغبتهما.