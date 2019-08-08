عوامل أضاعت حق النصر

المواطن - محمد سمعه

قال الناقد الرياضي خالد الشعلان إن هناك بعضًا من العوامل التي أضاعت حق نادي النصر خلال الفترة الأخيرة.

وتحدّث خالد الشعلان قائلًا: نادي النصر سواء في الدوري السعودي أو في بطولة دوري أبطال آسيا، طلب تدخل الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك من أجل حل بعض الأزمات داخل الملعب وخارجه والتي تؤثر على الفريق الأول وعلى الحضور الجماهيري للمباريات.

وتابع الشعلان: في مباراة الوحدة الإماراتي، نجد أن هناك عوامل تسببت في إعاقة الدخول الجماهيري، وأرى أن حق النصر ضائع داخل الملعب وخارجه.

وأضاف خالد الشعلان: حقيقة رأيت بعض المشاهد في مباراة النصر والوحدة الإماراتي لا تليق بالمباراة كونها في بطولة آسيوية، وكانت المقاطع منتشرة.

ووجّه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بفتح تحقيق عاجل بشأن الصعوبات التي واجهت الجماهير في مباراة النصر والوحدة الإماراتي ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وجاء في بيان هيئة الرياضة: “إشارة إلى المقطع المتداول لعددٍ من الجماهير أثناء وصولها إلى استاد الملك فهد الدولي قبل المباراة، وما ظهر من صعوبات في الوصول إلى البوابات الرئيسية، فإن الهيئة العامة للرياضة تودّ الإيضاح بأنه تمت مخاطبة الجهات المعنية بتنفيذ هذه الأعمال في المنطقة المحيطة طوال الفترة الماضية”.

وتابع بيان الهيئة العامة للرياضة: “وحتى قبل أسبوع من موعد مباراة النصر والوحدة الإماراتي تم التأكيد على ضرورة تهيئة مداخل ومخارج الملعب من قبل الجهات نفسها والتنبيه على ذلك بصورة متكررة”.

وأضاف: “وعليه فقد وجّه رئيس هيئة الرياضة بتشكيل فريق عمل برئاسة وكيل الشؤون الفنية ومدير عام الشؤون القانونية ومدير عام التشغيل لاتخاذ إجراءات عاجلة مع الجهات المعنية بهذه المشاريع تتضمن التنسيق والاجتماع مع مسؤوليها”.

من جانبه تقدم مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، بخالص الشكر والتقدير لرئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ نظرًا لتدخله لحل أزمة استاد الملك فهد الدولي في الرياض “ملعب الدرة”.

وأشار رئيس مجلس إدارة نادي النصر في بيان رسمي، إلى أن سرعة تفاعل الهيئة العامة للرياضة هو تأكيد على الحرص والاهتمام الكبيرين بكل ما يتعلق بالجماهير الرياضية وسلامتها.