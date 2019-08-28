عين الأهلي على نجم سامبدوريا

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، أن إدارة النادي الأهلي تسعى لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقة لاتينية في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشارت إلى أن النادي الأهلي يرغب في ضم صانع ألعاب سامبدوريا الإيطالي، الأوروغوياني جاستون راميريز صاحب الـ28 عامًا، واشترط ناديه الحصول على 6 ملايين يورو للموافقة على رحيله.

وتأمل إدارة النادي الأهلي حسم صفقة راميريز سريعًا، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية، يوم السبت المقبل، لتصحيح مسار الفريق الأول لكرة القدم؛ أملًا في ظهوره بشكل مميز هذا الموسم.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد بدأ مشواره في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل الإيجابي ضد العدالة، وودع دوري أبطال آسيا 2019 من الدور ثمن النهائي على يد الهلال.