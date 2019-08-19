غداً.. أول موسم سهيل وانكماش الحرارة مدته 52 يوماً

المواطن - الرياض

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن يكون يوم غد الثلاثاء، أول موسم سهيل، ومدته 52 يومًا، وتبدأ خلاله الحرارة في الانكماش.

وقال الزعاق -عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر- إن موسم سهيل هو الموسم الأشهر عند العرب قديمًا وحديثًا، وسُمِّي سهيلًا لأن الأجواء تبدأ “تتسهل” من الحر اللاهب إلى الحر المعتدل والمعتاد.

وأضاف الزعاق أن مدة موسم سهيل تبلغ 52 يومًا يعقبه موسم العرب الأهم الوسم، مشيرًا إلى أن أول موسم سهيل (الثلاثة عشر يومًا الأولى منه) ستكون أيامًا حارة، ثم تبدأ الحرارة بعدها تنكمش تدريجياً.