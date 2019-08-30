غرفة الرياض تطرح 127 وظيفة للجنسين

أعلنت غرفة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (127) وظيفة شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى 7 شركات بالقطاع الأهلي في مدينة الرياض، وهي كالتالي:
– شركة نسر الجنوب للحراسات الأمنية المدنية الخاصة.
– شركة الوسيلة الدولية.
– مكتب فهد المالكي للخدمات العامة.
– شركة بيرو فيتاس.
– الدولية للموارد البشرية STO.
– مؤسسة بيت الكهرباء.
– شركة مطعم المذاق الإيطالي.
وأبرزت الغرفة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. حارس أمن.
. مراقب مرور.
. مفتش سلامة.
. ممثل خدمات إلكترونية.
. مهندس كهرباء.
. ممثل مبيعات.
. ممثلة خدمة عملاء.
. مسؤولة رواتب.
. موظفة إدارية.
. موظفة علاقات عامة.
. موظفة استقبال.
وأوضحت الغرفة، أنّ مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2019م، وتستمر لمدة 4 أيام.
وللتقديم والاطلاع على مقرات المقابلات الشخصية، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)