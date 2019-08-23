غرفة الرياض تطرح 495 وظيفة للجنسين

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت غرفة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (188) وظيفة شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى 7 شركات بالقطاع الأهلي في مدينة الرياض، وهي كالتالي:

– فندق الريتز كارلتون.

– مؤسسة ركن سانية.

– إذاعة ألف ألف.

– شركة أسواق التميمي.

– شركة كرز لنن.

– شركة التيرف.

– شركة فواز الحكير لتجارة التجزئة.

وأبرزت الغرفة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. حارس أمن.

. مقدم خدمة.

. محاسب.

. أمين صندوق.

. مسؤول مراقبة المخزون.

. منسق أسعار.

. مصفف بضائع.

. كاشير.

. موظف استقبال عام.

. محصل.

. مساعد فني إنتاج.

. مسوقة إلكترونية.

. بائعة.

. كاشيرة.

. تنفيذي مبيعات.

. مديرة معرض.

. مساعد مدير معرض.

. مساعدة مبيعات.

. ممثلة مبيعات.

. مسؤولة موارد بشرية.

وأوضحت الغرفة، أنّ مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم الاثنين الموافق 26 أغسطس 2019م؛ وتستمر لمدة 3 أيام.

وللتقديم والاطلاع على مقرات المقابلات الشخصية، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)