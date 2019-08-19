غريزمان يهزم أتلتيكو مدريد

المواطن - محمد سمعه

قرر نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، سحب الشكوى التي تقدم بها إلى رابطة الدوري الإسباني مؤخرًا، وذلك بعد انتقال اللاعب الفرنسي أنطوان غريزمان من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان أنطوان غريزمان قرر الرحيل عن أتلتيكو مدريد بعد نهاية موسم 2018-2019 رغم عدم نهاية عقده مع الروخي بلانكوس لينضم إلى برشلونة بمقابل مادي وصل إلى 120 مليون يورو.

وجاء السبب وراء تقديم أتلتيكو مدريد لشكواه ضد برشلونة، هو تعاقد البارشا مع اللاعب الفرنسي غريزمان مقابل 120 مليون يورو بدلًا من دفع 200 مليون يورو.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن نادي أتلتيكو مدريد قرر سحب شكواه ضد أنطوان غريزمان ونادي برشلونة في الفترة الحالية.

وجاء قرار أتلتيكو مدريد بسحب شكواه بسبب علم الإدارة القانونية في النادي بقوة موقف اللاعب أنطوان غريزمان ونادي برشلونة، ففضل أتلتيكو مدريد إبعاد نفسه عن المشكلات من أجل التركيز في المباريات والاستحقاقات المقبلة.

وكان نادي أتلتيكو مدريد تفوق بالأمس على نادي خيتافي بهدف دون رد، سجله اللاعب الإسباني ألفارو موراتا في الدقيقة الثالثة والعشرين، من عمر الشوط الأول.

وجاء السبب الرئيسي وراء رحيل غريزمان عن أتلتيكو مدريد، هو خروج الروخي بلانكوس من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي على يد نادي يوفنتوس الإيطالي.

ويُذكر أن أتلتيكو مدريد تُوج في افتتاح الموسم الماضي بلقب السوبر الأوروبي على حساب نادي ريال مدريد الإسباني، وفاز في نهاية موسم 2017-2018 بلقب الدوري الأوروبي على حساب نادي مارسيليا الفرنسي.

تعاقد أتلتيكو مدريد في يناير الماضي مع الإسباني ألفارو موراتا من صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة ولمدة موسم ونصف الموسم.

رحل المدافع الأوروغوياني دييغو غودين عن أتلتيكو مدريد بعد نهاية موسم 2018-2019، لينضم إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي.