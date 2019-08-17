غضب نصراوي ورد قوي .. بماذا علّق وليد الفراج على تغريدته؟

المواطن - محمد سمعه

علّق الإعلامي الرياضي وليد الفراج على ردود الفعل الغاضبة التي جاءت له بعد تغريدته الأخيرة عن المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم النصر والعالمي، قبل انطلاق الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019-2020.

وكان وليد الفراج كتب عبر حسابه الرسمي في تويتر: “أحترم محبة جماهير النصر للنجم الكبير حمد الله، وأتفهم ما تحقق لجماهير العالمي من أفراح في الموسم الماضي، لكن لن يكون الدوري الماضي الدوري القوي الوحيد، ولن يكون حمد الله أفضل مهاجم أجنبي مرّ في ملاعبنا”.

قال وليد الفراج في تغريدة في حسابه بتويتر تعقيبًا على الهجوم على تغريدته السابقة: ابتعدت دومًا عن التراشق اللفظي مع زملاء المهنة، فليس من اللائق أن يتبادل الإعلاميون السباب والهجوم الشخصي أمام الناس الذين ينتظرون منهم معلومة جديدة أو رأيًا في قضية رياضية.

وأضاف وليد الفراج: نقول دومًا إننا من عائلات محترمة، إذن أسماء عائلاتنا مسؤولية تفرض علينا اللسان العفيف والأفعال الكبيرة.

وطالب البعض من جمهور النصر عبر تويتر بإيقاف برنامج وليد الفراج الجديد والذي من المنتظر عرضه على شاشة قناة SBC مع بداية الدوري السعودي موسم 2019-2020.

أبدت فئات عريضة من جماهير نادي النصر عبر تويتر اندهاشها من تغريدة وليد الفراج عن حمد الله، حيث قدّم النجم المغربي موسمًا استثنائيًّا في الموسم الماضي مع نادي النصر، حيث أحرز 35 هدفًا، وتُوج بلقب هداف الدوري السعودي، وأفضل لاعب أجنبي محترف في الدوري عن الموسم الماضي.

واتجه الناقد الرياضي خالد الشعلان للتعليق على تغريدة وليد الفراج عن النصر وحمد الله فقال عبر حسابه في تويتر: “في هذه التغريدة تم استخدام حرف (لن) مرتين، وهو حرف لنفي الاستقبال، فيدخل على المضارع وينفي معناه، كما أنه نفي على سبيل التأييد”.

وتابع خالد الشعلان: “لذا لا يمكن الجزم بعدم حدوث الفعل؛ لأن هذا في علم الغيب فـ قد يكون الدوري الماضي هو أقوى دوري، وقد يكون حمد الله أفضل أجنبي في ملاعبنا”.