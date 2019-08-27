غطاء سحابي واسع مع درجة حرارة مرتفعة اليوم

المواطن - الرياض

كشف الباحث في علوم الطقس والفلك نزيه الحيزان، توقعاته للحالة الجوية اليوم الأربعاء.

وتوقع الحيزان وجود رياح نشطة على قطاعات عدة من المملكة ودرجات حرارة مرتفعة بالمجمل، مع غطاء سحابي واسع يشمل المرتفعات والغربية والمدينة والقصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

ولفت إلى أن فرص الأمطار جيدة للمرتفعات وأقل من ذلك لجنوب وشمال المدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة اليوم الأربعاء.

كما توقعت تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.