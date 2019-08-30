غموض مصير ديبالا مع يوفنتوس

المواطن - مروة نبيل

يسيطر الغموض على مصير الأرجنتيني باولو ديبالا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ورفض نائب رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي، بافيل نيدفيد الكشف عن موقف ديبالا سواء بالبقاء أو الرحيل، وقال: “ديبالا؟ هذا السؤال يوجه إلى باراتيسي المدير الرياضي، طالما أن سوق الانتقالات مفتوح، فأنت تعمل في الداخل والخارج”.

وعن التعاقد مع مهاجم إنتر ميلان، ماورو إيكاردي، قال نيدفيد خلال تصريحاته لموقع “كالتشيو ميركاتو”: “نحن نعمل على لاعبي فريقنا وفي السوق بشكل عام، الجميع بحاجة لشراء لاعبين ورحيل آخرين”.

وارتبط اسم ديبالا بالرحيل عن صفوف يوفنتوس في الميركاتو الصيفي الحالي، والانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي أو باريس سان جيرمان الفرنسي، ولم يتضح موقفه حتى الآن.