غموض موقف رودريجيز في ريال مدريد

المواطن - مروة نبيل

لازال الغموض يُحيط بموقف نجم ريال مدريد الإسباني، الكولومبي خاميس رودريجيز حيث لم يتحدد موقفه حتى الآن سواء بالبقاء في صفوف المرينغي أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكدت صحيفة “كوريري ديللو سبورت”، أن رحيل خاميس رودريجيز عن صفوف ريال مدريد والانضمام إلى نابولي الإيطالي، يتوقف على انضمام نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، الفرنسي بول بوجبا إلى المرينغي.

وأضافت الصحيفة، أن المدير الفني لفريق ريال مدريد، زين الدين زيدان طلب منذ عودته إلى المرينغي، التعاقد مع بوجبا، إلا أن مانشستر يونايتد يحاول وضع العقبات أمام النادي الإسباني، بعدما طلب 180 مليون يورو لبيعه.

وأشارت إلى أن زيدان لا يشعر بالرضا تجاه تحركات ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية، رغم إنفاق ناديه حوالي 300 مليون يورو، موضحة أنه مستعدّ للاعتماد على اللاعبين الذين تواجدوا معه في ولايته الأولى، بما في ذلك رودريجيز.

يُذكر أن نادي نابولي الإيطالي من أبرز المهتمين بضم خاميس رودريجيز خلال الفترة الحالية، نظرًا لرغبة كارلو أنشيلوتي الملحة في التعاقد معه.