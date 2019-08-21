غوميز أفضل لاعب في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم عن اختيار اللاعب الفرنسي بافتيمبي غوميز مهاجم نادي الهلال كأفضل لاعب في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

وقدم بافيتيمبي غوميز أداءً أكثر من رائع مع الهلال ضد الأهلي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا يوم 6 أغسطس الجاري، حيث سجل هاتريك في شباك الأهلي في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز الهلال برباعية مقابل هدفين.

ونجح الهلال في التأهل لدور ربع النهائي، لمواجهة نادي الاتحاد، حيث تأهل الهلال على حساب الأهلي وعبر نادي الاتحاد لدور الثمانية على حساب فريق ذوب آهن أصفهان الإيراني.

ستكون جولة الذهاب بين ناديي الهلال والاتحاد فستكون يوم 27 أغسطس على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، أما مباراة العودة فستكون بين الفريقين يوم 17 سبتمبر على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وتتمنى الجماهير تتويج أحد الفرق السعودية بلقب دوري أبطال آسيا 2019، إلا أنها تخشى تكرار سيناريو نسخة 2012، عندما صعد الثلاثي الأهلي، الاتحاد والهلال إلى ربع النهائي، ولكن لم يحصد أي منهما اللقب.

وخرج الهلال من الدور ربع النهائي في نسخة 2012، عقب الخسارة ضد أولسن هيونداي بنتيجة 5/0 بمجموع المباراتين، ولعب الاتحاد والأهلي في نصف النهائي، ليودع العميد البطولة القارية.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد أولسن هيونداي بهدف دون رد في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2012، قبل أن يسقط إيابًا بهدفين نظيفين.