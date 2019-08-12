غوميز: الهلال سيواجه الأهلي بكل قوة

المواطن - محمد سمعه

أوضح المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بـ الهلال، أن فريقه سيواجه الأهلي بكل قوة غدًا في إياب دور ثمن النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتحدث غوميز في المؤتمر الصحافي قبل مباراة الهلال والأهلي قائلًا: سنخوض يوم غد الشوط الثاني في مشوار التأهل إلى دور ربع النهائي أمام فريق صعب وهدفنا الخروج ببطاقة التأهل.

وتابع غوميز: سندخل مواجهة الأهلي بكل قوة لنحقق هدفنا، وهو الحصول على بطاقة التأهل، وحين يبدأ المهاجم مشواره بتسجيل عدة أهداف يتلقى دفعة معنوية تساهم في استمرار إحرازه مزيدًا من الأهداف.

أكد المدرب الروماني رازفان لوسيسكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ الهلال على أن مواجهة الأهلي غدًا في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا ستكون غاية في الأهمية.

وتحدث رازفان لوسيسكو في المؤتمر الصحافي لـ مباراة الأهلي والهلال قائلًا: تُعتبر مباراة الغد أمام ضيفنا الأهلي هي الشوط الثاني في طريق التأهل لدور الثمانية.

وتابع لوسيسكو: يحسم عمل المنظومة كاملة نتائج المباريات، وبالتنظيم سنحصل على الحلول دائمًا، ونملك نجومًا لديهم إمكانيات عالية ودوري كمدرب هو البحث عن الحلول لدى بعض اللاعبين.

وأضاف مدرب الهلال: راضون تمام الرضا عما قدمه الفريق في أول مباراة رسمية يخوضها أمام منافس يملك لاعبين متميزين.

انتهت عمليات بيع تذاكر مباراة الهلال والأهلي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، الجمعة الماضية، بعد أقل من 24 ساعة فقط على طرحها.