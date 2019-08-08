غوميز تاسع لاعب من الدوري السعودي يُحرز هاتريك آسيوي

المواطن - محمد سمعه

تمكّن اللاعب الفرنسي بافتيمبي غوميز مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من التألق وإحراز ” هاتريك” أول أمس خلال مباراة الأهلي والهلال في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وُيذكر أن الفرنسي غوميز هو تاسع لاعب من الدوري السعودي للمحترفين يُحرز ثلاثة أهداف “هاتريك” في بطولة دوري أبطال آسيا.

وسبق غوميز ثمانية لاعبين من الدوري السعودي سبق لهم إحراز هاتريك في مباراة واحدة بـ دوري أبطال آسيا.

الكاميروني باتريك سوفو لاعب نادي الهلال السابق سجل هاتريك في شباك الاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا بعام 2003. الكوري يو بيونج لاعب الهلال السابق، سجل سوبر هاتريك في شباك نادي بني ياس الإماراتي في البطولة الآسيوية بعام 2012. ناصر الشمراني مهاجم الهلال السابق والذي سجل هاتريك في شباك السد القطري في دوري أبطال آسيا بعام 2014. السوري عمر خربين مهاجم الهلال والذي أحرز هاتريك في شباك نادي بيروزي الإيراني خلال البطولة الآسيوية في عام 2017. الفرنسي غوميز مهاجم الهلال والذي أحرز هاتريك في الأهلي أول أمس في ذهاب دور الـ16 في البطولة الآسيوية بعام 2019. مرزوق العتيبي نجم الاتحاد السابق والذي سجل هاتريك أمام ساباهان الإيراني في البطولة الآسيوية بعام 2004. نايف هزازي لاعب الاتحاد السابق والذي سجل هاتريك أمام أم صلال القطري في دوري الأبطال الآسيوي بعام 2009. محمد نور نجم الاتحاد السابق والذي سجل هاتريك أمام ناغويا الياباني في نسخة دوري أبطال آسيا بعام 2009. الغاني برنس تاغو نجم الاتفاق السابق أحرز هاتريك في مرمى نادي الشباب العماني في دوري أبطال آسيا عام 2009.