غوميز: لقد مر عام مع الهلال .. اكتشفت بلداً رائعاً

المواطن - محمد سمعه

احتفل الفرنسي بافتيمبي غوميز مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بـ الهلال، بذكرى مرور عام على انضمامه للفريق الهلالي في صيف 2018.

وكتب غوميز عبر حسابه في تويتر مع نشر فيديو له: “لقد مر عام منذ انضمامي لهذا النادي، لقد اكتشفت بلدًا رائعاً، أود أن أتوجه بخالص الشكر إلى زملائي في الفريق والقادة والمؤيدين وجميع الأشخاص الذين كنت معهم، وأشكركم على دعمكم الثابت، وحبكم غير المشروط، وأتطلع بشوق للعام المقبل، أسدكم المخلص”.

وكان غوميز انضم إلى الهلال في 25 أغسطس من عام 2018 قادمًا من نادي غلطة سراي التركي.

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم 21 أغسطس الجاري عن اختيار اللاعب الفرنسي بافتيمبي غوميز مهاجم نادي الهلال كأفضل لاعب في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

وقدّم بافيتيمبي غوميز أداءً أكثر من رائع مع الهلال ضد الأهلي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا يوم 6 أغسطس الجاري، حيث سجل هاتريك في شباك الأهلي في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز الهلال برباعية مقابل هدفين.

ونجح الهلال في التأهل لدور ربع النهائي، لمواجهة نادي الاتحاد، حيث تأهل الهلال على حساب الأهلي وعبر نادي الاتحاد لدور الثمانية على حساب فريق ذوب آهن أصفهان الإيراني.

ستكون جولة الذهاب بين ناديي الهلال والاتحاد يوم 27 أغسطس على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، أما مباراة العودة فستكون بين الفريقين يوم 17 سبتمبر على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

لقد مر عام منذ أن انضممت إلى النادي.

لقد اكتشفت بلدًا رائعًا. أود أن أتوجه بخالص الشكر إلى زملائي في الفريق والقادة والمؤيدين وجميع الأشخاص الذين كنت معهم ، وأشكركم على دعمكم الثابت ، وحبك غير المشروط. و اتطلع بشوق للعام المقبل. أسدكم المخلص🐾💙@Alhilal_FC pic.twitter.com/ExkZk0JFVt — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) August 25, 2019