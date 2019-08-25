غياب الهيبة ومشاكل اللاعبين .. الأهلي يستنجد قبل الغرق

المواطن - محمد سمعه

يعيش النادي الأهلي فترة صعبة، خلال الفترة الحالية، وذلك بعد التعادل يوم الخميس الماضي مع نادي العدالة بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.

وبدأت المشاكل سريعًا قبل مباراة الهلال والأهلي في إياب دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال آسيا، بوجود خلاف شديد بين السوري عمر السومة مهاجم الأهلي والمدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، وذلك بسبب جلوس عمر السومة احتياطيًا في لقاء الهلال في ملعب جامعة الملك سعود، حيث ألقى السومة بقميص الأهلي على الأرض غاضبًا من تصرف المدرب إيفانكوفيتش.

كما يبدو أن النادي الأهلي، برئاسة أحمد الصائغ، قد يُفكر في إقالة المدرب برانكو إيفانكوفيتش من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بسبب النتائج السيئة التي يُحققها الأهلي منذ انطلاق الموسم.

وكان الأهلي قد ودّع دوري أبطال آسيا من دور ثمن النهائي على يد نادي الهلال، كما قدم أداء سيئًا ضد نادي العدالة في الجولة الأولى من بطولة الدوري، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تحدث الناقد الرياضي حمد الدبيخي عن مصير الأهلي حاليًا فقال: “هيبة الأهلي غير موجودة بعكس هيبة الهلال”.

وفي السياق ذاته قال الناقد الرياضي بندر الراشد: “مشكلة الأهلي واضحة هي في “اللاعبين” .. وليست في أي شيء آخر”.

وحرص الناقد الرياضي فهد الزهراني على توجيه رسالة للأمير منصور بن مشعل المشرف العام على فريق كرة القدم بـ الأهلي فقال له: “رسالتي للأمير منصور بن مشعل اجتمع مع المدرب واللاعبين واسمع من جميع الأطراف وستنحل الكثير من المسائل ويعالجها”.

إذا استمر الأهلي غارقًا في مشاكله، فقد يخرج الفريق بدون أي بطولة في الموسم الحالي.

بندر الراشد:

مشكلة #الأهلي واضحة هي في "اللاعبين" .. وليست في أي شيء آخر#الديوانيه pic.twitter.com/YhRMFRyQot — KSA SPORTS (@riyadiyatv) August 23, 2019

فهد الزهراني -رسالتي للأمير منصور بن مشعل اجتمع مع المدرب و اللاعبين و اسمع من جميع الأطراف وستنحل الكثير من المسائل ويعالجها.#الديوانيه pic.twitter.com/B2WDN4KcsP — KSA SPORTS (@riyadiyatv) August 23, 2019