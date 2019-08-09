فائدة رحيل لوكاكو عن يونايتد

المواطن - مروة نبيل

أكد المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، النرويجي أولي جونار سولسكاير، أن رحيل البلجيكي روميلو لوكاكو إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي يُعد صفقة جيدة لجميع الأطراف.

وانضم لوكاكو بشكل رسمي إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي، أمس الخميس، بعقد يمتد حتى عام 2024، وأكدت تقارير صحافية أن الصفقة وصلت قيمتها إلى 75 مليون يورو.

وتحدث مدرب مانشستر يونايتد عن رحيل النجم البلجيكي، خلال تصريحاته لموقع “كالتشيو ميركاتو”، قائلًا: “لوكاكو سعيد الآن، أعتقد أن بيعه كان صفقة جيدة للجميع”.

وتابع سولسكاير خلال تصريحاته قائلًا: “أعتقد أن فرصة ظهور جرينوود كانت ستقل إذا قمنا بشراء مهاجم آخر، والآن بعد انتهاء سوق الانتقالات أصبحنا جميعًا نشعر بالراحة”.

واختتم المدرب النرويجي تصريحاته قائلًا: “يجب أن نعرف بالضبط ما الذي يمكننا الاعتماد عليه، نحن سعداء بتعاقداتنا هذا الصيف”.