فانيفا أندرياتسيما يُعزز هجوم أبها لموسم واحد

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي أبها، اليوم الاثنين، تعاقده مع اللاعب المدغشقري فانيفا أندرياتسيما مهاجم نادي كليرمون الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر الحساب الرسمي لنادي أبها عبر تويتر أن اللاعب فانيفا أندرياتسيما انضم لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بـ أبها لمدة موسم رياضي واحد.

ويبلغ فانيفا أندرياتسيما من العمر 34 عامًا، وسبق له اللعب مع نادي سوشو الفرنسي في الفترة من عام 2016حتى عام 2018، ولعب مع فريق كريتاي الفرنسي في عام 2015.

أعلن نادي أبها، مساء الاثنين الموافق التاسع والعشرين من يوليو الماضي، عن تعاقده رسميًّا مع حارس المرمى منصور جوهر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كذلك تعاقد أبها في السابع من أغسطس الجاري مع الظهير الأيسر عدنان فلاتة لمدة موسم رياضي واحد؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.

ويملك عدنان فلاتة خبرة كبيرة؛ حيث سبق أن احترف في عدد من الأندية السعودية، ومنها الاتحاد، النصر، الوحدة، الفتح، التعاون والقادسية.

ويسعى مجلس إدارة نادي أبها لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين مميزين ومن أصحاب الخبرات؛ أملًا في الظهور بشكل جيد، بعد نجاحه في التأهل إلى دوري المحترفين الموسم الجديد 2019-2020.