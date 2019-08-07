فتحت حزام الأمان وقفزت من الطائرة .. سر جثة المراهقة البريطانية

فتحت حزام الأمان وقفزت من الطائرة .. سر جثة المراهقة البريطانية

2019/08/07
الساعة 3:23 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, غرائب
0
طباعة
المواطن - متابعة

عثرت قبيلة في مدغشقر على جثة طالبة بريطانية سقطت من طائرة أثناء تحليقها قبل عدة أيام.

وذكرت صحيفة “مترو” البريطانية، مساء الثلاثاء، أن السلطات في مدغشقر أفادت بعثور القرويين على جثة الفتاة بعد أن شاركوا في مهمة بحث.

وكانت الطالبة البريطانية في جامعة كامبريدج، آلانا كوتلاند، 19 عامًا، قفزت من طائرة خفيفة من طراز “سيسنا”، بعد أن كانت تجري بحثًا في منطقة “أنجاجي” النائية في مدغشقر.

وذهبت آلانا أصلًا إلى مدغشقر في مهمة تعليمية تتعلّق بالعلوم البيولوجية.

وذكرت تقارير أن الشابة لقيت مصرعها بعدما أزالت حزام الأمان وفتحت باب الطائرة ثم سقطت من على ارتفاع 1066 مترًا، ووقعت في منطقة مليئة بالحيوانات المفترسة.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم