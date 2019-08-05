فتح باب القبول والتجنيد بالمعاهد العسكرية وبرنامج الابتعاث

المواطن - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة التابعة لوزارة الدفاع، فتح باب القبول في المعاهد العسكرية، وبرنامج الابتعاث للقوات البحرية لخريجي التخصصات الفنية، اعتباراً من اليوم الاثنين.

وأوضحت الإدارة أن المقبولين في المعاهد العسكرية يحصلون على رتبة “وكيل رقيب، وعريف”، وأن التقديم في برنامج الابتعاث الخارجي للقوات البحرية سيكون لحملة “البكالوريوس، والدبلوم، والثانوية”، وأن التقديم سيكون عبر الرابط التالي (هنا).

واشترطت، أن يكون المتقدم سعودي المنشأ إلا من نشأ مع والده أثناء خدمته الدولة في الخارج، وأن يكون حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون موظفاً حكومياً، وألا يكون متزوجاً بغير سعودية.

كما اشترطت الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة التابعة لوزارة الدفاع، ألا يكون المتقدم قد فصل من القطاعات العسكرية ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية، وأن يكون لائقاً طبياً، وأن يجتاز اختبار المقابلة الشخصية واختبار اللياقة واختبار التخصص، وأن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقاً للشروط المحددة، مشيرة إلى أن هناك شروطاً أخرى ستظهر عند التقديم.