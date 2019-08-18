فتح باب القبول والتسجيل بقوات الطوارئ الخاصة عبر هذا الرابط

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت قيادة قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة عن فتح باب القبول والتسجيل للرتب العسكرية (رقيب, وكيل رقيب) لحاملي شهادة البكالوريوس ودبلوم الكليات المتوسطة والكليات التقنية بدراسة تزيد عن سنتين وستة أشهر، وذلك وفق التخصصات التالية:

. رقيب: شهادة البكالوريوس في تخصصات: “حاسب آلي، علاقات عامة وإعلام، محاسبة ومالية، قانون، علم النفس، علم الاجتماع، لغة انجليزية، خريجي الكليات التقنية مدة الدراسة 4 سنوات- جميع التخصصات”.

. وكيل رقيب: شهادة دبلوم الكليات المتوسطة والكليات التقنية (مدة الدراسة أكثر من سنتين ونصف).

وبينت القيادة أن فق الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثني من نشأ مع والديه أثناء خدمتهم في خارج المملكة.

– أن لا يقل عمر المتقدم عن (17) سنه ولا يزيد عن (30) سنة.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

– أن لا يقل طول المتقدم عن (170 سم).

– أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

– أن لا تكون له خدمة سابقة بأي جهة حكومية.

– أن لا يقل التقدير عن جيد.

– أن لا يكون قد مضى على التخرج أكثر من ثلاث سنوات.

– أن يكون لائقاً طبياً وغير مصاب بالصرع أو الأمراض النفسية.

– أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية، وكافة مراحل القبول.

– على المتقدم تحري الدقة وصحة المعلومات في تسجيل البيانات علما بأنه سيتم استبعاد من لديه بيانات خاطئة.

وأوضحت القيادة أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد 17/ 12/ 1440هـ الساعة 10 صباحاً وحتى يوم الخميس 21/ 12/ 1440هـ الساعة 10 صباحاً، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا).