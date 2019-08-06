فتح باب القبول والتسجيل في قوات الطوارئ الخاصة

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت قيادة قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة عن فتح باب القبول والتسجيل للرتب العسكرية (رقيب، وكيل رقيب)، لحاملي شهادة البكالوريوس ودبلوم الكليات المتوسطة والكليات التقنية بدراسة تزيد عن سنتين وستة أشهر.

وقالت قيادة قوات الطوارئ الخاصة إن التقديم وفق الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويُستثنى مَن نشأ مع والديه أثناء خدمتهم في خارج المملكة.

– ألّا يقل عمر المتقدم عن (17) سنة ولا يزيد عن (30) سنة.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

– ألّا يقل طول المتقدم عن (170 سم).

– ألّا يكون متزوجاً من غير سعودية.

– ألّا تكون له خدمة سابقة بأي جهة حكومية.

– ألّا يقل التقدير عن جيد.

– ألّا يكون قد مضى على التخرج أكثر من ثلاث سنوات.

– أن يكون لائقاً طبياً وغير مصاب بالصرع أو الأمراض النفسية.

– أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية، وكافة مراحل القبول.

– على المتقدم تحري الدقة وصحة المعلومات في تسجيل البيانات علماً بأنه سيتم استبعاد من لديه بيانات خاطئة.

وأوضحت قيادة قوات الطوارئ الخاصة أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 17 / 12 / 1440 هـ الساعة 10 صباحاً وحتى يوم الخميس الموافق 21 / 12 / 1440 هـ الساعة 10 صباحاً.

وللتقديم عبر الرابط التالي: (هنا).