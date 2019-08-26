فخر الدين بن يوسف يقترب من مغادرة الاتفاق

المواطن - محمد سمعه

أصبح اللاعب التونسي فخر الدين بن يوسف جناح نادي الاتفاق، قريبًا من مغادرة ناديه قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولم ينجح فخر الدين بن يوسف في كسب اقتناع المدرب الوطني خالد العطوي، ليكون اللاعب التونسي قريبًا من مغادرة الاتفاق، والانضمام لناد آخر.

وتُشير التقارير الصحافية إلى أن القادسية الكويتي أصبح قريبًا للغاية من ضم فخر الدين بن يوسف الذي سيرحل عن الفريق الاتفاقي في صورة بيع نهائي.

وكان فخر الدين بن يوسف، انضم إلى الاتفاق في عام 2018 قادمًا من نادي الترجي الرياضي التونسي.

من ناحية أخرى تولى المدرب الوطني خالد العطوي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، بعد رحيله عن تدريب المنتخب السعودي للشباب، عقب الخروج من كأس العالم تحت 20 عامًا والتي أُقيمت صيف عام 2019 في بولندا.

ويُذكر أن الاتفاق هو أول فريق يُدربه خالد العطوي في الدوري السعودي للمحترفين، حيث لم يسبق له تدريب أي فريق في الدوري الممتاز وسبق له تدريب فرق في درجات مختلفة بالكرة السعودية.

فاز الاتفاق في أولى مبارياته في الدوري على نادي الوحدة بثنائية دون رد.