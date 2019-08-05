فرانك ريبيري .. حادث سير جعله مميزاً

المواطن - محمد سمعه

قالت مجلة كيكر الألمانية في وقت لاحق، إن نادي النصر يرغب في التعاقد مع الفرنسي فرانك ريبيري لاعب المنتخب الفرنسي ونادي بايرن ميونيخ الألماني سابقًا، قبل انطلاق الموسم الجديد 2019-2020.

وكان فرانك ريبيري أعلن رحيله عن نادي بايرن ميونيخ بعد نهاية موسم 2018-2019، خاصة أنه رحل عن النادي البافاري بعد 12 عامًا قضاها مع العملاق الألماني.

ويُعد فرانك ريبيري واحدًا من أفضل اللاعبين في كرة القدم الفرنسية خلال آخر 14 عامًا، حيث قدم مستويات مذهلة مع نادي أوليمبيك مارسيليا الفرنسي وكان أحد الأسباب والتي ساهمت في وصول المنتخب الفرنسي لنهائي كأس العالم 2006 بألمانيا.

وُلد فرانك ريبيري في السابع من أبريل في عام 1983 في مقاطعة بولون سور مير في فرنسا، لأسرة فقيرة بجانب معاناته الكثيرة أثناء فترة طفولته.

حادث سير جعله مميزاً

تعرض فرانك ريبيري لمعاناة أخرى، وذلك بعد أن تعرض لحادث سير مع أسرته وهو في سن الثانية من عمره، أدت هذه الحادثة إلى إصابة فرانك ريبيري بخدوش في الجانب الأيمن من وجهه، لا تزال متواجدة معه حتى الآن.

أصبحت هذه الخدوش فيما بعد مميزة لـ فرانك ريبيري والذي رفض معالجتها أو الخضوع لعملية تجميل، مفضلًا البقاء بهذا الشكل.

تزوج فرانك ريبيري من الجزائرية وهيبة في عام 2004 وله منها ابنتان، كما حرص فرانك ريبيري كذلك على الحضور إلى المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية 2019 بين منتخبي الجزائر والسنغال لدعم المنتخب الجزائري مع زوجته.

لعب فرانك ريبيري مع المنتخب الفرنسي في الفترة من عام 2006 حتى عام 2014، كما شارك فرانك ريبيري مع المنتخب الفرنسي في بطولتي كأس العالم عامي 2006 و 2010 في ألمانيا وجنوب إفريقيا على التوالي.

ويذكر أن فرانك ريبيري اعتنق الإسلام بفضل زوجته، وأطلق على نفسه اسم بلال محمد.