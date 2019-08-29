فرنسا: الهجمات الحوثية على المملكة غير مقبولة

المواطن - الرياض

ندد وزير الخارجية الفرنسي،جان إيف لو دريان، بالهجمات الحوثية على منشآت مدنية في المملكة.

وقال الوزير الفرنسي إن الهجمات الحوثية على السعودية غير مقبولة، لافتاً إلى أن بلاده تعمل على ضمان حرية الملاحة في الخليج العربي.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أكد في وقت سابق اليوم أن قوات التحالف تمكنت صباح الخميس من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (صعدة) باتجاه المملكة.

وأوضح العقيد المالكي أن محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية.