فعاليات الترفيه بموسم الطائف بتقنية الواقع الافتراضي و Mapping3

المواطن - الرياض

تستمر الهيئة العامة للترفيه في تقديم أيام مليئة بالسعادة والبهجة إلى الفئات العمرية كافة عبر البرامج والفعاليات المحلية والدولية في كل موسم من “مواسم السعودية” التي ستضع رحالها من أول أغسطس إلى نهايته، في موسمي الطائف والسودة.

وسيشهد “موسم الطائف” فعاليات متنوّعة مليئة بالحماس والإثارة تناسب كل أفراد المجتمع، خصوصاً عشّاق الفعاليات التاريخية والإبداعية صغاراً وكباراً. وأولى الفعاليات التي ستقدّمها الهيئة، هي “ساحة العلماء العرب” التي ستبدأ من الرابعة عصراً إلى منتصف الليل من 1 إلى 31 أغسطس.

وستقدّم الهيئة الفعالية بطريقة فنية مميزة باستخدام تقنيات حديثة ومبتكرة مثل “الواقع الافتراضي” (VR) وتقنية “D Mapping3″، لعرض المجالات التي أبدع فيها علماء العصور الذهبية من عرب ومسلمين واختراعاتهم التي ساهمت في تطوّر علوم الفلك والطب والجغرافيا وكذلك الأدب. وتتضمن الفعالية أيضاً معرضاً فنياً تثقيفياً خصصت فيه مساحة للفنون الموسيقية العربية الحيّة، فيما سيجد هواة حلّ الألغاز ضالتهم في حوانيت كثيرة خصصت لحل الأحاجي وتقديم الفائدة للجميع.

ومن 15 أغسطس إلى 17 منه، أعدّت الهيئة لعشّاق المغامرات والحماس، فعالية “ماراثون الألوان” الذي يقام على امتداد 33 كيلومتراً عبر 3 مراحل: الأولى طولها 4 كيلومترات، والثانية 8 كيلومترات، والثالثة 21 كيلومتراً. ويشرف على الماراثون أكثر من 200 منظّم من مختلف اللجان والدعم، فيما سيتمكن كل الراغبين من المشاركة في كل التجارب المثيرة والمتنوعة بعد تسجيل أسمائهم عبر الموقع الرسمي.

وسيستمتع زوّار سوق عكاظ الذي ينطلق ضمن موسم الطائف بفعالية “الجاحظ” التي تقدّمها الهيئة العامة للترفيه من 15 أغسطس حتى 31 أغسطس، إذ سيتمكن الجميع من اكتشاف مملكة الحيوان والعالم الطبيعي، عبر المعروضات الخاصة والسينما وورش العمل والكثير من التفاصيل المثيرة والمذهلة، كما ستقدم الهيئة نبذة عن التاريخ الإسلامي المعاصر من خلال أول المعارض التعليمية في السعودية والتي تعتمد على التقنيات الحديثة والتعليمية في تجربة مميزة ومختلفة سيعيشها زوار وسكان الطائف.

ولمعرفة كل تفاصيل الفعاليات يمكن تحميل تطبيق عيشها وزيارة الموقع الرسمي (هنا)، أو عبر متابعة حسابات “عيشها” عبر مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر وانستقرام والفيسبوك [email protected]