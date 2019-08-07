فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن تستقطب الزوار و”المواطن” توثق

المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

جذب السوق الشعبي المقام ضمن فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن على أرض حديقة الملك فيصل بالطائف، الزوار والمصطافين، وذلك ضمن فعاليات موسم الطائف الذي انطلق مطلع شهر أغسطس ويستمر شهرًا كاملًا.

ويضم السوق الشعبي عددًا من الأركان المتنوعة والتي تشتمل على الأكلات الشعبية والمشروبات الساخنة والباردة والنحت، إضافة إلى محلات الملابس الشعبية والتراثية وبسطات الأسر المنتجة، فيما تزين وسط السوق بالجلسات التي اكتست بالألوان والتطريز التراثي.

وشهد السوق الشعبي مساء أمس الثلاثاء، إقبالًا كبيرًا من الزوار والمصطافين الذين حضروا مبكرًا للاستمتاع بالفعاليات المتنوعة والأجواء الجميلة التي شهدتها المحافظة، إضافة إلى ما يحتويه السوق من أركان، فيما أعطى تصميمه التراثي رونقًا خاصًا لدى الزوار والمصطافين الذين حرصوا على توثيق ما شاهدوه بكاميراتهم.

برامج متنوعة:

وقال رامي الثبيتي في تصريحات إلى “المواطن” إن فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن أسهمت في استقطاب عدد كبير من الزوار و المصطافين، مؤكدًا أن البرامج المتنوعة كان لها دور كبير في هذا الإقبال من أفراد المجتمع، مشيرًا إلى أن السوق الشعبي يعد وجهة رئيسية للزوار والمصطافين بسبب ما يحتويه من أركان متكاملة، حيث يحرص زوار المهرجان على التواجد في هذا السوق لما يملكه من ميزة جميلة تجمع بين الحاضر والماضي تحت سقف واحد.

وكانت “المواطن” قد نفذت جولة في فعاليات ولي العهد للهجن بحديقة الملك فيصل بالطائف، ورصدت بالصور إقبال الزوار على السوق الشعبي المقام ضمن هذه الفعاليات.