فقدان رجل وطفلة بعد عاصفة قوية في سويسرا

المواطن - متابعة

قالت الشرطة في مقاطعة فاليه بسويسرا يوم الاثنين إن رجلًا وطفلة تبلغ من العمر ستة أعوام في عداد المفقودين بعدما جرف سيل طيني ناجم عن سيول سيارتهما في جنوب غرب البلاد، فيما واصل عشرات من رجال الإنقاذ البحث عنهما.

وأدّت العاصفة القوية وانهيار أرضي يوم الأحد إلى فيضان نهر لوزنتسه ليجرف سيارتين إحداهما كانت خالية وعُثر عليها لاحقًا محطمة.

ولم يتضح ما إذا كان الرجل الذي يبلغ من العمر 37 عامًا هو والد الطفلة، فيما أغلقت السلطات أيضا طرقًا قريبة من بلدة تشاموسون في منطقة جبال الألب وخط سكك حديدية يربط بين سيير ومنتجع كران مونتانا بسبب المخاطر.

ويقول علماء يدرسون تغير المناخ إن الظواهر المناخية القاسية بما في ذلك الفيضانات والموجات الحارة في ازدياد بسبب الاحتباس الحراري.