فقدت بصرها بعد الاستحمام الخاطئ

المواطن - متابعة

فقدت امرأة بصرها بعدما اعتادت أن تستحم وهي تضع العدسات اللاصقة.

وقبل عدة أشهر حذرت دراسة من خطورة النوم أو الاستحمام مع وضع العدسات اللاصقة.

وتسبّبت عدوى نادرة وخطيرة في إصابة امرأة بريطانية بالعمى في إحدى عينيها، بعد أن استحمت وسبحت وهي ترتدي عدساتها اللاصقة ما سمح لطفيليات الأميبا بالوصول إلى مقلة العين والنمو هناك.

ووفقاً لمركز السيطرة على الأمراض في إنجلترا، فإن العدوى ناتجة عن التخزين غير السليم وغير الصحيح للعدسات اللاصقة أو التعامل معها أو تطهيرها.

وعلى الرغم من أنه تمت معالجة المرأة، البالغة من العمر 41 عاماً، من العدوى التي حلّت بها، لكنها لم تستعد الرؤية في عينها اليسرى؛ بسبب ندبة القرنية الكثيفة المركزية وإعتام عدسة العين إلا بعد علاج مكثف استغرق 12 شهراً.

يُشار إلى أنه في شهر مايو، حثّ أطباء العيون أولئك الذين يرتدون العدسات اللاصقة على التفكير مرتين قبل النوم وهم يرتدونها، سواء تلك العدسات الصلبة أو الناعمة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك، فقد أصيب رجل بريطاني عمره 29 عاماً بالعمى العام الماضي، بعد تعرضه للنوع ذاته من العدوى جراء الاستحمام دون خلع العدسات.