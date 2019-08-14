فنادق ما حول الحرم كاملة العدد لسنوات قادمة

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

تجتذب الفنادق فئة خمسة نجوم المُطلة على الكعبة المشرفة العديد من الحجيج الذين يرغبون دومًا أن تبقى صورة أقدس المواقع الدينية في العالم دومًا أمام أنظارهم.

وأشارت التقارير الإعلامية الأجنبية أن أرقى الفنادق في مكة المكرمة مُجهّزة بشكل فاخر لاستقبال الحجاج والمعتمرين الذين يرغبون في أن يكونوا دومًا أمام الكعبة المشرفة.

وفي أحد المنشآت الراقية حول الكعبة، يقول ممثل لها: “لدينا ثلاث غرف للصلاة تطلّ على الكعبة المشرفة”، وأضاف صاحب الفندق “يحلم الضيوف برؤية الكعبة على مدار 24 ساعة في اليوم”.

وفي غرفة الطابق التاسع والعشرين، تجمع المُصلّون من الرجال ليصلوا وعيونهم مُثبّتة على الموقع المقدس أدناه حيث كان الحج يسير على قدم وساق.

وفي فندق مرموق آخر مشابه، يُقدم للضيوف “منطقة حج” تكتمل بمنظر “أقدس موقع في الإسلام”.

وازدهرت الإقامة الفاخرة في مكة المكرمة في السنوات الأخيرة مع انتشار فنادق ناطحات السحاب الراقية في محيط المسجد الحرام، وغالبًا ما تتمتع بإطلالات “بانورامية”.

وتم حجز العقارات الفاخرة بالكامل خلال موسم الحج لهذا العام وحج العام المقبل، ولكن أيضًا لمدة عشرة أيام قبل وبعد هذا الموسم.