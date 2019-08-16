فهرية أفجان في آخر ظهور لها تثير الجدل

المواطن - سعد البحيري

تسببت الفنانة التركية فهرية أفجان في حالة من الجدل في مواقع التواصل بعد آخر ظهور لها أمس في مطار إسطنبول بسبب بدانتها وزيادة وزنها بشكل كبير.

جمهور فهرية حاول تبرير الأمر على أنه مرتبط بالولادة والرضاعة وما يعتري جسم المرأة من تغيرات بعدها لكن بعض الخبثاء كان لهم رأي آخر ولم يقنعوا بهذا التبرير.

وحرصت فهرية أفجان على عدم نشر صورة مولودهما الأول لكن لم تفلح تلك المحاولات حيث تم تسريب صورته بعدما تم رصدهما في المطار أمس.

وفي أول تعليق لها وزوجها على تسريب صورة الطفل قالت فهرية إنها مندهشة مما حدث وكانت تتوقع أن يتم احترام خصوصية ولدهما.

والمعروف أن فهرية أو فخرية أفجان هي ممثلة تركية – ألمانية وُلدت في 4 يونيو 1986، ألمانيا وهي من أم شركسية الأصل وأب تركي من نازحي مدينة كافالا.

درست فهرية في جامعة هاينريش هاينه الألمانية في قسم علم الاجتماع، لكنها انتقلت فيما بعد إلى إسطنبول مع والدتها، وصورت أول مسلسل تلفزيوني لها والذي أطلق قدرتها التمثيلية وشهرتها؛ حيث برعت في أداء دور “نجلاء” في مسلسل الأوراق المتساقطة.

كما قدمت فخرية أول تجربة سينمائية لها بدور البطولة في فيلم Aşk Tutulması، وفيلم أنت منزلي كما شاركت عام 2006 في مسلسل Hasret، و Cennet وقامت بأداء دور البطولة في مسلسل الربيع الكاذب yalanci Bahar أمام الممثل العالمي جانسل الشين.

وكذلك اشتهرت بمسلسل طائر النمنمة عام 2013 – 2014 التي لعبت دور البطلة فريدة، ولها فيلم بعنوان العشق يشبهك مع زوجها الممثل التركي بوراك أوزجيفيت.