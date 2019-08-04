فواز القرني: الاتحاد سيهزم ذوب آهن

المواطن - محمد سمعه

أوضح الحارس فواز القرني حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، أن العميد سيدخل مباراة الغد أمام نادي ذوب آهن أصفهان الإيراني، وذلك من أجل تحقيق الفوز.

وسيواجه الاتحاد، نادي ذوب آهن أصفهان غدًا في ذهاب دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقال فواز القرني: الاتحاد سيلعب غدًا من أجل الفوز فقط والتأهل للدور القادم، ونأمل أن تكون انطلاقة الموسم مميزة.

وكان نادي الاتحاد طرح تذاكر مباراة فريقه ضد نادي ذوب آهن حيث سيتم بيع التذاكر من خلال منفذ البيع في نادي الوصل في مدينة دبي، حيث يُعتبر ملعب الوصل هو ملعب نادي الاتحاد ضد فريق ذوب آهن أصفهان.

وأتت أسعار التذاكر بواقع 50 درهمًا إماراتيًا للدرجة الأولى و20 درهمًا للدرجة الثانية و200 درهمًا لدرجة الـVIP.

ويُذكر أن الاتحاد كان هزم نادي الوحدة الإماراتي وديًا، قبل مواجهة نادي ذوب آهن أصفهان.