فودافون أرينا .. فأل حسن لـ Liverpool

المواطن - مروة نبيل

أصبح ملعب فودافون أرينا في مدينة إسطنبول التركية بمثابة الفأل الحسن لفريق Liverpool بعد تتويجه بلقب كأس السوبر الأوروبي 2019.

فودافون أرينا

واحتضن ملعب فودافون أرينا مباراة Liverpool vs Chelsea في كأس السوبر الأوروبي 2019، وعلى الرغم من أن البلوز تقدم أولًا، إلا أن الريدز نجح في النهاية بخطف اللقب القاري بركلات الترجيح.

وظهر البلوز بمستوى أفضل على ملعب فودافون أرينا بالأمس، وأنهى الشوط الأول وهو متقدم بهدف أحرزه الفرنسي أوليفيه جيرو، وسجل نجم Liverpool ساديو ماني التعادل في الدقيقة 48.

ولعب الفريقان أشواط إضافية، ونجح ماني في تسجيل الهدف الثاني، قبل أن يتعادل البلوز عن طريق جورجينيو في الدقيقة 101 من ركلة جزاء، لتبدي جماهير Liverpool قلقها خوفًا من فقدان اللقب.

وابتسم ملعب فودافون أرينا لفريق Liverpool حيث نجح في الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 5/4، ليستعيد لقب كأس السوبر الأوروبي بعد غياب 14 عامًا.

Liverpool

وأصبحت تركيا بمثابة الفأل الحسن على Liverpool وليس ملعب فودافون أرينا فقط، حيث توج في إسطنبول بآخر لقب دوري أبطال أوروبا عام 2005، وذلك قبل أن يعود إلى منصات التتويج مرة أخرى هذا العام على حساب توتنهام.

وكان Liverpool متأخرًا بثلاثة أهداف دون رد ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2005 الذي أُقيم في إسطنبول، قبل أن ينتفض ويُحرز ثلاثية في الشوط الثاني، ويتوج باللقب بركلات الترجيح.