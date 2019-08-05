فيتشيو الأفضل في مباراة الاتحاد وذوب آهن

المواطن - مروة نبيل

توج الأرجنتيني إيمليانو فيتشيو بجائزة أفضل لاعب في مباراة الاتحاد وذوب آهن أصفهان الإيراني، التي أُقيمت على إستاد زعيبل في مدينة دبي الإماراتية، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

فيتشيو يتألق:

ونشر حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للاعب فيتشيو من مباراة الاتحاد وذوب آهن الإيراني، وكشفت عن اختياره كأفضل لاعب في المواجهة الآسيوية، وهنأه على مستواه.

وظهر إيمليانو فيتشيو بمستوى مميز خلال مباراة الاتحاد وذوب آهن الإيراني في ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، والتي انتهت بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي بهدفين مقابل هدف.

الاتحاد وذوب آهن:

وشهدت مباراة الاتحاد وذوب آهن الإيراني سيطرة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالعميد، واهتزت شباكه مبكرًا في الدقيقة السابعة عن طريق جاسم حيدرفار من ركلة حرة مميزة.

وضغط لاعبو العميد لتسجيل هدف التعادل في الدقيقة العاشرة عن طريق النجم لويس خيمينيز، قبل أن يحرز زياد المولد هدف الفوز في الدقيقة 72 من أحداث مباراة الاتحاد وذوب آهن الإيراني.