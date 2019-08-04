فيتوريا: تابعنا الوحدة جيدًا وهدفنا الآسيوية

المواطن - مروة نبيل

أكد المدرب البرتغالي روي فيتوريا على صعوبة مباراة النصر ضد الوحدة الإماراتي، مشددًا في الوقت ذاته أنه يستهدف التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2019.

النصر ضد الوحدة:

ويحتضن إستاد الملك فهد الدولي، مساء يوم غد الاثنين، مباراة النصر ضد الوحدة الإماراتي ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، ويأمل العالمي في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية.

وتحدث البرتغالي فيتوريا عن اللقاء المرتقب قائلًا: “بالنسبة لمباراة النصر ضد الوحدة نحن نعلم بأنها ستكون مواجهة صعبة على مستوى الحدث والمسابقة، نعلم بأننا نلعب على أرضنا”.

وتابع: “نلعب ضد خصم جيد، لديهم لاعبون جيدون جدًّا ونحن نعلم ذلك تمامًا، نتوقع أن تكون مباراة قوية ونأمل الفوز.. تابعنا نادي الوحدة وقرأناه جيدًا، لديه لاعبون مميزون وإمكانيات عالية جدًّا، سنلعب غدًا أمام فريق يعرف كيف يلعب جيدًا”.

استعدادات النصر:

وأضاف: “ذهبنا إلى البرتغال من أجل الإعداد للموسم الجديد، واخترنا الفرق التي لعبنا معها وديًّا بحسب حاجة الفريق في تلك الفترة، عملنا بشكل جيد وتدربنا بشكل مميز في البرتغال، كنا نتمنى أن يكون لدينا وقت أطول، لكن هذه هي كرة القدم نحن عدنا إلى الرياض ونحن في كامل استعدادانا”.

وواصل حديثه قائلًا: “لعبنا أربع مباريات ودية، كل المباريات كان فيها إيجابيات وسلبيات، والخلاصة بأننا وجدنا الفائدة الكاملة فيها.. أنا على ثقة تامة بعدم دخولنا في أي تأثير، نحن لا نلتفت للإعلام، ولا نهتم به اهتمامنا بمن يقدم في الملعب فقط، واللاعبون يعرفون ذلك جيدًا”.

فيتوريا يستهدف الآسيوية:

واستكمل تصريحاته قائلًا: “الأولوية لدينا هي الفوز في أي مباراة أو بطولة، نفكر بالأقرب ثم الأقرب، بالتأكيد إن بطولة الدوري لها الأفضلية بالنسبة لنا، بالنسبة للبطولة الآسيوية هي هدف بالنسبة لنا، كان لدينا تأخير في الإعداد بسبب تأخر نهاية الموسم لدينا”.

واختتم فيتوريا تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة النصر ضد الوحدة الإماراتي قائلًا: “لدينا لاعبون عديدون لن يشاركوا غدًا بسبب أسباب عديدة وهذا ليس مهمًّا، أيًّا كان الاسم الذي سيُشارك غدًا أنا أثق به وأثق في إمكانياته”.