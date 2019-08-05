فيتوريا: سيطرنا على المباراة ولم نستغل الفرص

المواطن - مروة نبيل

أشاد المدرب البرتغالي روي فيتوريا بأداء لاعبي النصر ضد الوحدة الإماراتي، مؤكدًا أن فريقه صنع العديد من الفرص خلال المواجهة الآسيوية.

ولعب النصر ضد الوحدة الإماراتي على إستاد الملك فهد الدولي، ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

النصر ضد الوحدة الإماراتي:

وتحدث فيتوريا عن مباراة النصر ضد الوحدة الإماراتي قائلًا: “بدأنا بشكل جيد وصنعنا فرصًا عديدة لكن للأسف لم نستغلها بالشكل الصحيح، بعكس الفريق الخصم الذي استطاع التسجيل من فرصة واحدة فقط”.

وتابع: “عدنا بعد أربعة أسابيع من العمل الجاد والشاق، وهذا هو أسبوعنا الخامس، قدمنا مباراة جيدة، ولم يؤثر الجانب اللياقي على مردود الفريق.. كانت توقعاتنا أن يظهر الفريق بشكل أفضل لن نعتذر بالحرارة ولا بأي سبب آخر، لعبنا بمستوى جيد وقدمنا كل ما علينا بأفضل طريقة ممكنة”.

وأضاف: “صالح آل عباس لاعب جاهز، لكن ما رأيناه من خلال أحداث المباراة جعلنا نزيد قوة الوسط، مجريات المباراة هي السبب في التبديلات.. حمد المنصور في الشوط الثاني قدم كرتين كان من الممكن أن تكون هدفًا، ونجح في استغلال العيوب في دفاع الخصم بشكل جيد”.

وواصل قائلًا: “الشوط الأول انتهى، بقي لدينا شوط ثانٍ وسنذهب إلى الإمارات من أجل الفوز باللاعبين الذين سيكونون جاهزين.. كرة القدم لا تخضع لأي قوانين، نحن تدربنا على أكثر من نوع للكرات الثابتة والركنية لكن كرة القدم أحيانًا لا تأتي بمثل ما نخطط له”.

واستكمل فيتوريا تصريحاته بعد مباراة النصر ضد الوحدة الإماراتي قائلًا: “عمليًّا كنا مسيطرين على أغلب لحظات المباراة، لم نظهر بشكل مرتبك، حققنا فرصًا وقدمنا مستوى جيدًا لكننا لم نستطع التسجيل”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “شاهدتم جميعًا، شاركنا في البطولة بلاعبين محليين، وكانت لدينا غيابات عديدة وقدمنا مستوى جيدًا، بالتأكيد أن يحيى الشهري والجبرين غيابهم مؤثر، ولكن لدينا الثقة التامة في كل لاعب بالفريق، وكل لاعب لدينا جاهز تمامًا”.