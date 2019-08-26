فيتوريا: كنا نستحق الفوز بنتيجة أكبر

المواطن - مروة نبيل

أشاد المدرب البرتغالي روي فيتوريا بأداء النصر ضد السد القطري، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وتحدث فيتوريا عن مباراة النصر ضد السد القطري قائلًا: “لعبنا بشجاعة، وخلقنا فرصًا عدة ورغم التأخر بالنتيجة استمرينا نلعب بذات النهج والطريقة، وكنا نستحق أن نفوز بنتيجة أكبر”.

وتابع المدرب البرتغالي حديثه بعد مباراة النصر ضد السد القطري قائلًا: “ولكن الآن يتعين علينا السفر إلى الدوحة من أجل العودة ببطاقة التأهل إلى الدور التالي من البطولة الآسيوية”.

النصر ضد السد:

ولعب النصر ضد السد القطري اليوم على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وانتهت المباراة بفوز العالمي بهدفين مقابل هدف.

وكان الفريق الضيف قد تقدم أولًا عن طريق علي أسد في الدقيقة 21، وسجل عبدالرحمن الدوسري التعادل في الدقيقة 44، قبل أن يُحرز جوليانو هدف الفوز في الدقيقة 72 من أحداث مباراة النصر ضد السد القطري.