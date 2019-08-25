فيتوريا: هدفنا الفوز في مباراة النصر والسد

المواطن - مروة نبيل

لشدد المدير الفني للعالمي، البرتغالي روي فيتوريا، على أهمية مباراة النصر والسد القطري غدًا، مشيرًا إلى أنه يسعى لتحقيق الفوز.

ويلعب النصر والسد القطري، مساء يوم غد الاثنين، على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

النصر والسد:

وقال فيتوريا: “ستكون مباراة النصر والسد القطري كبيرة غدًا أمام خصم جيد يلعب بشكل جيد، ولديه اللاعبون المؤهلون بغض النظر عن الخصم لدينا الطموح والرغبة لتحقيق الانتصار”.

وتابع المدير الفني البرتغالي قائلًا: “مثل هذه المباريات تفاصيل صغيرة تكون هي الفاصلة فيها، إمكانيات اللاعبين، بالإضافة إلى التركيز هي ما يصنع الفرق في مثل هذه المباريات”.

وأضاف فيتوريا في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة النصر والسد القطري قائلًا: “في كل مباراة الطريقة التي نضع عليها الخطة هي الإمكانيات واللاعبين، لدينا خيارات كبيرة في الدفاع بين اللاعبين السعوديين لذلك قمنا بالتغيير”.

وواصل: “في المباريات الآسيوية نحن مقيدون بعدد اللاعبين الأجانب، لذلك نحن نضع الأولوية بحسب حاجة الفريق، حقيقة كنا نحتاج لوقت أكبر بين المباراة الماضية ومباراة الغد، لكن نحن لدينا عدد من اللاعبين المجهزين لمثل هذا الضغط”.

واستكمل فيتوريا تصريحاته بشأن مباراة النصر والسد القطري قائلًا: “المشكلة الأكبر ليست في عدد الأيام بين المباريات لو كانت لدينا القدرة على مشاركة جميع اللاعبين الأجانب لكان الأمر أفضل بالنسبة لنا”.

واختتم المدرب البرتغالي حديثه بشأن جاهزية اللاعبين لمباراة النصر والسد القطري قائلًا: “حتى الآن عبدالرزاق حمد الله وصالح العباس معنا، ولست متأكدًا هل سيلعبون غدًا أم لا؟”.